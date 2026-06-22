Інтерфакс-Україна
Події
13:09 22.06.2026

Тепла погода утримуватиметься в Україні найближчими днями, у вівторок грози, місцями град та шквали

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Тепла погода утримуватиметься в Україні найближчими днями, у вівторок грози, місцями град та шквали

Невеликий короткочасний дощ очікується місцями в ніч на вівторок лише в північній частині України, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень 23 червня по всій Україні, крім півночі та північного сходу, пройдуть помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі.

Вітер у вівторок переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 27-32°, в західних та північних областях 23-28°.

В Києві 23 червня вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 23 червня була зафіксована на позначці 33,7° в 2021р., найнижча– на позначці 6,5° вище нуля в 1983р.

У середу, 24 червня, в Україні переважно без опадів, лише в південних областях та в Криму вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 23-28°, на півдні до 30°.

У Києві у середу без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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