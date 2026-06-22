Генштаб ЗСУ заявив про ураження центру космічного зв'язку в Дубні Московської області

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив про ураження в ніч проти 21 червня центру космічного зв’язку у Московській області, полігону підготовки операторів БпЛА та логістичної інфраструктуру ворога, підтвердив ураження інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів.

"21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження об’єктам російського агресора. Так, зокрема, уражено центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області. На об’єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки ворога уточнюються", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у понеділок.

Також, як повідомляє Генштаб, українські воїни уразили полігон підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пункти управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині. Окрім того, уражено командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області (РФ) та у районі Покровська Донецької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Василівки Запорізької області, який використовується для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії.

"За результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї рф та двох автомобільних поромів. Ці об’єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України", йдеться у повідомленні Генштабу.