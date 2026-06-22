Зеленський в річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР: Путін керується тим же, чим і попередні агресори

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Світових воєн не було б, якби тодішні лідери керувалися цінністю людського життя, а не своїми імперськими мареннями, заявляє президент України Володимир Зеленський у річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР, який стався 22 червня 1941 року.

"Сьогодні ж Росія почала цей день зовсім не зі вшанування пам’яті полеглих у Другій світовій війні і не із сигналів, які дозволили б наблизити закінчення війни цієї, що триває зараз, – війни Росії проти України, а з нових нічим не виправданих убивств. У Сумській області російський дрон убив дитину, бабусю і чоловіка. Маму та ще двох дітей цієї родини поранив. Будинок знищений. Звичайний будинок, зовсім не військова ціль… У Запоріжжі за цю ніч двоє убитих від російських ударів, ще сім людей поранені", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок вранці.

Він зазначив, що є втрати також в Одеській області, були удари по Херсонській, Донецькій, Харківській, Чернігівській областях.

"У цієї російської війни – жодної справедливої причини: Путін керувався абсолютно тим же, чим і попередні агресори. Він так само зневажає життя. Він так само марить якоюсь своєю неадекватною й нікому не потрібною "імперією". Треба завершувати цю війну, що вже п’ятий рік забирає життя людей… Можливо, Росія хоче дочекатися, щоб ця війна тривала ще довше і від Другої світової. Але світ точно цього не хоче й точно може цього не допустити", – наголосив президент України.

Зеленський виступив за тиск на Володимира Путіна та РФ і зазначивши, що Україна надала "всі пропозиції для дипломатії" і подякувавши всім, хто допомагає нам захищати життя людей.