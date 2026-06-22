Інтерфакс-Україна
Події
12:32 22.06.2026

Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк

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Англійська мова є важливою точкою входу на інші літературні ринки, вважає заступниця міністра культури Лаюк
Фото: Григорій Веприк

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що для просування української літератури важливим ринком є німецький, але вкрай важливо збільшувати присутність України в англомовному просторі.

"Коли йдеться про пріоритетні мови та пріоритетні ринки, англійська все ще залишається доволі закритою мовою. У США існує проблема, яку описують як "проблему 3%". Це означає, що лише 3% усієї літератури, яка виходить у США, – це перекладна література. А тепер уявіть місце української літератури в цих 3%. У Великій Британії ситуація трохи краща: наразі частка перекладної літератури становить близько 8%. Ми переконані, що англійська мова залишається важливою точкою входу, через яку згодом можна потрапляти в інші літературні простори" – сказала Лаюк в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що коли йдеться про літературні стратегії, не уникнути розмови про мовні ринки.

"Для України важливим мовним ринком є німецький. Саме на ньому стали популярними Сергій Жадан і Юрій Андрухович. Вони й досі мають там літературних агентів, які працюють із ними на різні країни. Тому для нас точкою входу часто стає німецька мова", – розповіла заступниця міністра.

Водночас, вона наголосила, що англійська – це мова з найбільш розвиненою інфраструктурою книгарень, дистрибуції, премій, а також медіа, де можна писати про книжки і, що важливо, говорити з письменниками. 

"Тому я наполягаю, що для нас вкрай важливо збільшувати присутність України в англомовному просторі", – заявила Лаюк.

Як повідомлялося, Україна підтримає видання 100 перекладів українських книжок у 33 країнах в рамках конкурсу перекладацьких проєктів Translate Ukraine в 2026 році.

В рамках програми Translate Ukraine 2025 з’явилося 75 нових перекладів українських книг.

Теги: #книжковий #лаюк_богдана #англійська_мова

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