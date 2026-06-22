Інтерфакс-Україна
Події
12:21 22.06.2026

У російському полоні залишаються ще троє нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, – командувач Нацгвардії

1 хв читати
У російському полоні залишаються ще троє нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, – командувач Нацгвардії
Фото: НГУ

У російському полоні на сьогодні перебувають ще троє військовослужбовців, які забезпечували охорону Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) та потрапили у полон росіян навесні 2022 року, повідомив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, скільки оборонців ЧАЕС вдалося повернути з полону, Півненко сказав, що майже всіх.

"Майже всіх. Трьох військовослужбовців залишилося повернути", – заявив він.

Як повідомлялося, Чорнобильська атомна електростанція була захоплена російськими військами у перший день агресії – 24 лютого. Лише 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу ЧАЕС та евакуацію осіб, які там перебували.

31 березня українські Сили оборони витіснили загарбників із території промислового майданчика ЧАЕС. Під час відступу російські війська вивезли у полон близько 170 захисників ЧАЕС.

Теги: #чаес #півненко #нацгвардійці #полон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:14 22.06.2026
Командувач НГУ відвідав Литву для поглиблення партнерства у сфері безпеки

Командувач НГУ відвідав Литву для поглиблення партнерства у сфері безпеки

05:15 18.06.2026
Звільнені з полону українці зможуть безкоштовно відновити водійські документи протягом року після повернення – МВС

Звільнені з полону українці зможуть безкоштовно відновити водійські документи протягом року після повернення – МВС

11:36 17.06.2026
Командувач Нацгвардії: повертаємо кожного другого бійця, який пішов в СЗЧ

Командувач Нацгвардії: повертаємо кожного другого бійця, який пішов в СЗЧ

13:16 16.06.2026
Командувач Нацгвардії: Більш як половину бійців НГУ повернули з полону

Командувач Нацгвардії: Більш як половину бійців НГУ повернули з полону

14:37 12.06.2026
Норвегія надасть 100 млн крон на відновлення арки НБК на Чорнобильській АЕС

Норвегія надасть 100 млн крон на відновлення арки НБК на Чорнобильській АЕС

20:22 11.06.2026
Норвегія надає понад 9 млн євро на ремонт захисного саркофагу ЧАЕС

Норвегія надає понад 9 млн євро на ремонт захисного саркофагу ЧАЕС

17:20 08.06.2026
Російські пропагандисти поширюють фейки про удар по ЦСВЯП на ЧАЕС – 12-й армійський корпус

Російські пропагандисти поширюють фейки про удар по ЦСВЯП на ЧАЕС – 12-й армійський корпус

15:58 07.06.2026
Стефанчук закликає міжнародних партнерів відреагувати на атаку російського безпілотника на об'єкт у Чорнобильській зоні

Стефанчук закликає міжнародних партнерів відреагувати на атаку російського безпілотника на об'єкт у Чорнобильській зоні

15:49 07.06.2026
Окупанти пошкодили адмінкорпус МАГАТЕ під час атаки по об'єкту ядерної інфраструктури поблизу ЧАЕС – прокуратура

Окупанти пошкодили адмінкорпус МАГАТЕ під час атаки по об'єкту ядерної інфраструктури поблизу ЧАЕС – прокуратура

14:35 29.05.2026
Півненко: українські дрони вже досягають околиць Донецька й Маріуполя, противнику буде дедалі важче

Півненко: українські дрони вже досягають околиць Донецька й Маріуполя, противнику буде дедалі важче

ВАЖЛИВЕ

Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

Прем'єр Великої Британії Стармер заявив про наміри піти у відставку

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

Заступниця міністра культури Лаюк: Програма субсидій на оренду книгарень в 2026р може запуститися як пілот для малих міст

ОСТАННЄ

Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

Держетнополітики розпочне перевірку Почаївської лаври на можливі зв'язки із РПЦ 24 червня

Прем'єр Великої Британії Стармер заявив про наміри піти у відставку

Керівник канцелярії Навроцького звинуватив українську владу в невдячності через повернення нагород

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

Окупанти завдали ракетного удару по навчальних закладах на Сумщині, є постраждалі

В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

Заступниця міністра культури Лаюк: Програма субсидій на оренду книгарень в 2026р може запуститися як пілот для малих міст

"єКнигу" для батьків новонароджених навряд чи запустять з 1 липня, але в 2026р. вона має запрацювати, – заступниця міністра культури

Затримано двох агентів ФСБ, які готували теракт біля однієї з адмінбудівель у центрі Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА