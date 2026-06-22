У російському полоні залишаються ще троє нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, – командувач Нацгвардії

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У російському полоні на сьогодні перебувають ще троє військовослужбовців, які забезпечували охорону Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) та потрапили у полон росіян навесні 2022 року, повідомив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, скільки оборонців ЧАЕС вдалося повернути з полону, Півненко сказав, що майже всіх.

"Майже всіх. Трьох військовослужбовців залишилося повернути", – заявив він.

Як повідомлялося, Чорнобильська атомна електростанція була захоплена російськими військами у перший день агресії – 24 лютого. Лише 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу ЧАЕС та евакуацію осіб, які там перебували.

31 березня українські Сили оборони витіснили загарбників із території промислового майданчика ЧАЕС. Під час відступу російські війська вивезли у полон близько 170 захисників ЧАЕС.