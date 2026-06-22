Заступниця міністра культури: Я проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек

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Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що їй не подобається ідея, що бібліотеки необхідно перетворити на культурні хаби чи культурні центри.

"У нас попереду буде інституційна реформа мережі закладів культури. Це не лише бібліотеки, а й клубні заклади та інші культурні центри. Бібліотека має бути місцем, куди приходять люди. Мені здається, тут важливо мислити не цифрами, а простором і людьми. Бібліотека є простором для своєї громади і має виконувати сервісну функцію. До речі, мені не подобається, коли сьогодні ми часто говоримо, що нам треба перестати займатися бібліотеками і перетворити їх на культурні хаби чи культурні центри" – сказала Лаюк в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи є необхідність оптимізації бібліотечної мережі в Україні.

Вона наголосила, що їй дуже подобається концепція бібліотеки, і на її думку, Україні треба її зберігати й наповнювати тими сенсами, які актуальні сьогодні.

"Ідея бібліотеки полягає в тому, що книжка і процес читання є в центрі всього. Тому, я хотіла б по-перше, зберегти цю ідею, а по-друге – не шукати осучаснення заради самого осучаснення, і не лише для бібліотек, а загалом для будь-якого культурного закладу – чи то музею, чи то театру", – додала вона.

На уточнююче запитання про те, чи мають бібліотеки залишатися в тому об’ємі, і в тих місцях, де вони є на сьогодні, Лаюк заявила, що в Україні справді дуже багато бібліотек, і це система успадкована ще з Радянського Союзу.

"Нам потрібно знати, скільки в нас бібліотек, що там відбувається, куди ходять люди, а куди не ходять, і що вони там роблять. Цими знаннями наразі ми володіємо неповною мірою, і, безумовно, для повноцінної реформи мережі закладів культури і реформи бібліотек як її складової нам потрібні ці дані. Я проти того, щоб просто говорити про закриття. Бо це не просто закриття – це питання людської праці, книгозбірень, місць, де відбувалися важливі речі для певної громади. Ми не можемо просто прийти і сказати: нам заважає певна частина цих бібліотек. Тому у мене немає відповіді на ваше питання про те, скільки нам потрібно закрити", – сказала заступниця міністра.

На запитання, чи очікувати збільшення заробітних плат бібліотекарів в оглядній перспективі, Лаюк нагадала, що цього року відбувається реформа оплати праці у сфері культури, тому вона сподівається, що в найближчому часі відбудеться підвищення зарплат.

"Але важливо розуміти, що це підвищення не буде разючим. Звісно, воно важливе, втім значно важливіше створювати для культурних інституцій, якими є, зокрема, бібліотеки, можливості залучення додаткового фінансування. Це партнерство, спонсорство, можливість подаватися на гранти, а для цього важливо мати освітні програми", – додала вона.

Як повідомлялося, у кінці травня віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами може бути запущено з 1 липня.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявляє, що станом на середину червня немає фінального рішення, як буде виглядати модель співфінансування з громадами поповнення бібліотечних фондів.

Згідно з дослідженням Українського інституту книги (УІК), книжки для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек закуповували у 2025 році лише 47% громад.