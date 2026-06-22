Інтерфакс-Україна
Події
12:05 22.06.2026

Держетнополітики розпочне перевірку Почаївської лаври на можливі зв'язки із РПЦ 24 червня

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Держетнополітики розпочне перевірку Почаївської лаври на можливі зв'язки із РПЦ 24 червня
Фото: https://t.me/V_Negoda_TODA/723

Дослідницька група Державної служби України з етнополітики та свободи совісті 24 червня розпочне перевірку можливих зв’язків Почаївської Свято-Успенської лаври з Російської православною церквою (РПЦ).

"24 червня 2026 року дослідницька група, сформована відповідно до наказу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 19 червня 2026 року №Н-106/11, розпочинає вивчення можливих зв’язків Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні", – йдеться в повідомленні ДЕСС.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене на виконання вимог закону "Про свободу совісті та релігійні організації" та Порядку проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена.

Як повідомлялося, 9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

В липні 2025 року Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. А також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП). 27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

В кінці жовтня 2025 року Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з РПЦ.

В кінці травня 2026 року Держетнополітики визнало монастир "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) афілійованим із РПЦ.

Теги: #перевірка #почаївська_лавра #рпц #держетнополітики

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