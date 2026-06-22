Прем'єр Великої Британії Стармер заявив про наміри піти у відставку

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок оголосив, що ухвалив рішення скласти із себе повноваження лідера Лейбористської партії, повідомляє Sky News.

"Кожне моє рішення стосувалося того, щоб ставити країну, яку я люблю, на перше місце. Саме тому я піду з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я розмовляв з Його Величністю Королем, щоб повідомити йому про своє рішення. Я попрошу Національний виконавчий комітет Лейбористської партії встановити графік, у якому висування кандидатур розпочнеться 9 липня та завершиться до літніх канікул", – сказав Стармер у Лондоні в понеділок.

Прийом кандидатур завершиться до літніх парламентських канікул, 16 липня. У разі конкурсу це гарантуватиме, що до повернення парламенту у вересні буде новий лідер Лейбористської партії.

Стармер також заявив, що залишатиметься на посаді прем’єр-міністра до завершення конкурсу та зроблить все можливе, щоб забезпечити упорядковану передачу влади. Він додав, що надасть своєму наступнику, не назвавши його імені, "повну та беззастережну підтримку, знаючи, що він успадкує Британію, яка буде набагато сильнішою та справедливішою, ніж та, яку я успадкував два роки тому".

Підсумовуючи результати свого перебування на посаді, він зазначив, що економіка Британії стала розвиватися швидше, ніж у конкурентів, заробітна плата зростати швидше, ніж інфляція. "Інвестиції забезпечені, інфраструктура будується, кінець режиму жорсткої економії з найшвидшим скороченням черг Національної служби охорони здоров’я за 17 років, найбільше покращення прав працівників та орендарів за останнє покоління. Найбільше збільшення витрат на оборону з часів Холодної війни", – сказав Стармер.