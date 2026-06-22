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Керівник Канцелярії президента Збігнев Богуцький (Zbigniew Bogucki) заявив про легковажність та невдячність представників української влади, які відмовляються від польських відзнак, пояснивши своє переконання тим, що раніше вони просили польську сторону по допомогу і польська сторона їм допомагала.

"Представники української влади легковажно віддають польські відзнаки, забуваючи, що ті ж самі руки простягалися по допомогу, і ця допомога прийшла з польських рук: від польського уряду, органів самоврядування, громадських організацій та мільйонів поляків", – написав Богуцький в соцмережі Х, процитувавши вірш "Про невдячність" польського поета XIX сторіччя Людвіка Кропінського, який довгий час проживав в Україні, зокрема, і у Волинській губернії.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Після цього від польського ордену Білого Орла відмовився другий президент України (1994-2005рр.) Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко (2004-2008 рр) та міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007рр.) Борис Тарасюк. Також про відмову від низки польських державних нагород заявила низка діючих та колишніх державних діячів, зокрема, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посол України в Чехії, експосол України в Польщі (2022-24) Василь Зварич, ексміністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007рр.) Борис Тарасюк та інші. При цьому вони заявляли про повагу та вдячність до польського народу, але про несправедливість та недружність до українського народу з боку Навроцького.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Орден Білого Орла є символом довіри польської держави та вдячності народу, а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії, проте зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.