Інтерфакс-Україна
Події
11:47 22.06.2026

Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури

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Наразі немає фінального рішення, який вигляд матиме співфінансування з громадами поповнення бібліотек, – заступниця міністра культури
Фото: Григорій Веприк

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що наразі немає фінального рішення, як буде виглядати модель співфінансування з громадами поповнення бібліотечних фондів.

"Ми шукаємо спосіб прописати нормативну модель співфінансування з місцевими бюджетами. Чому це важливо? Тому що тоді громада також відчуває свою відповідальність за поповнення своєї бібліотеки. Поки що в мене немає для вас конкретного дедлайну, коли це може запрацювати, але це те, що є в нашому робочому портфелі" – сказала Лаюк в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, коли запрацює проєкт із співфінансування поповнення бібліотечних фондів з громадами.

Також вона зазначила, що наразі немає фінального рішення, як буде виглядати це співфінансування, проте за її словами, це точно буде співфінансування державного та місцевого бюджетів.

"З року в рік ці відсотки можуть змінюватися. Окрім того, тут важливо враховувати економічний складник і те, скільки може дозволити собі громада для закупівлі. Адже і сьогодні, коли в нас немає поповнення бібліотечних фондів за рахунок держбюджету, багато громад самостійно купують книжки, тому всі ці елементи потрібно враховувати", – зазначила заступниця.

Коментуючи ідею зобов’язати бібліотеки купувати книги у книгарнях, які зареєстровані й працюють у їхньому ж населеному пункті або районі, Лаюк заявила, що модель із купівлею книжок у локальних книгарнях для локальних бібліотек доволі ефективно працює, наприклад, у Канаді.

"Що спрацює для України, відповісти вам у цей момент не готова. Мені здається, на це треба дивитися прицільно і не ухвалювати поспішних рішень. Але важливо враховувати залучення максимально широкого кола гравців книжкової інфраструктури до цього процесу. Тому що тоді, дійсно, виграють усі", – додала вона.

Серед іншого, заступниця міністра зауважила, що поповнення фондів бібліотек не є фінальною точкою.

"Нова книжка, яка надходить до бібліотеки, – це лише початок. І дуже важливо продовжувати цю розмову через читання: як читається книжка, хто відвідує бібліотеку, що там роблять люди, яким осередком є бібліотека для них. Мені здається, нам треба зрозуміти, як змінилися бібліотеки за 35 років незалежності і як українці бачать їхню функцію… Нам потрібно зрозуміти, що таке сучасна бібліотека для українця чи українки", – зазначила Лаюк.

Вона розповіла, що нещодавно для неї стало відкриттям те, що для типового француза не є звичною справою мати величезну домашню бібліотеку, тому що він знає, що може піти до публічної бібліотеки в себе в районі або до великої міської бібліотеки, де книжки є у вільному доступі.

"Українець має зовсім інший історичний досвід: він знає, що якщо не купить книжку з цього накладу, то, можливо, вже її не знайде. Також у нас є цей болісний досвід порятунку приватних бібліотек, які згодом ставали архівами за кордоном і носіями пам’яті", – додала вона.

Як повідомлялося, у кінці травня віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами може бути запущено з 1 липня.

Згідно з дослідженням Українського інституту книги (УІК), книжки для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек закуповували у 2025 році лише 47% громад.

Теги: #лаюк_богдана #фінансування #бібліотеки #громади

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