Інтерфакс-Україна
Події
11:32 22.06.2026

Окупанти завдали ракетного удару по навчальних закладах на Сумщині, є постраждалі

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Окупанти завдали ракетного удару по навчальних закладах на Сумщині, є постраждалі
Фото: Сумська ОВА

Кілька людей постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Білопілля Сумського району вранці в понеділок, одна жінка госпіталізована, повідомив очільник Сумської обласної адміністрації Олег Григоров.

"Двома ракетами росіяни поцілили по будівлях освітніх закладів. Є значні пошкодження. Дітей там не було. Але на місці перебували працівники. Є постраждалі. Працівницю одного із закладів госпіталізували. Їй надають необхідну медичну допомогу", – написав Григоров у Телеграм.

При цьому від не уточнив загальну кількість постраждалих.

Також, за словами керівника обладміністрації, вибуховою хвилею пошкоджені будинки поруч з освітніми закладами. Усі наслідки удару з’ясовуються.

Теги: #навчальні_заклади #ракетний_удар #сумська_область

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