Інтерфакс-Україна
Події
11:14 22.06.2026

Командувач НГУ відвідав Литву для поглиблення партнерства у сфері безпеки

2 хв читати
Командувач НГУ відвідав Литву для поглиблення партнерства у сфері безпеки
Фото: НГУ

Командувач Національної гвардії України (НГУ) Олександр Півненко відвідав Литву, де спілкувався з колегами сектору безпеки та оборони для посилення співпраці, зокрема зі Службою громадської безпеки та з компанією BROLIS, що спеціалізується на високотехнологічних рішеннях у цій царині, повідомила пресслужба НГУ.

"Командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко здійснив робочий візит до Литовської Республіки з метою зміцнення партнерства та обміну практичними напрацюваннями у сфері безпеки", – йдеться у повідомленні НГУ на сайті у понеділок.

Повідомляється, що протягом кількох днів командувач НГУ зустрівся з міністром внутрішніх справ Литви Владиславом Кондратовичем, командувачем Служби громадської безпеки Литовської Республіки Вікторасом Грабаускасом, а також із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці Ольгою Нікітченко. Під час зустрічей обговорили подальшу підтримку Литви, основні напрями співпраці у сфері безпеки, підготовку особового складу та можливість передачі українського досвіду у ході спільних навчань і заходів.

Півненко також ознайомився з роботою Служби громадської безпеки Литовської Республіки, її підходами до підготовки особового складу, організації громадської безпеки та охорони важливих об’єктів. Литовська сторона представила практичну підготовку підрозділів на спеціалізованій навчально-тренувальній базі, зокрема роботу команди оперативного реагування та контратаки ORKA.

Окремою частиною візиту стала зустріч із представниками литовської компанії BROLIS, яка спеціалізується на високотехнологічних рішеннях для сектору безпеки й оборони. У повідомленні НГУ зазначається, що сучасні технології відіграють дедалі важливішу роль у виконанні завдань, захисті особового складу та підвищенні ефективності підрозділів.

"Литва є одним із партнерів, чия підтримка відчувається у конкретних діях. Дякую литовському народові, Уряду Литви та державним інституціям за послідовну підтримку України. Для нас важливо, що поруч є партнери, які розуміють складність нашої боротьби та допомагають", – процитувала Півненка пресслужба НГУ.

Теги: #нгу #литва #півненко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 17.06.2026
Командувач Нацгвардії: повертаємо кожного другого бійця, який пішов в СЗЧ

Командувач Нацгвардії: повертаємо кожного другого бійця, який пішов в СЗЧ

13:16 16.06.2026
Командувач Нацгвардії: Більш як половину бійців НГУ повернули з полону

Командувач Нацгвардії: Більш як половину бійців НГУ повернули з полону

19:23 12.06.2026
В Армія+ з'явилася процедура поновлення на службі для військових які вчинили СЗЧ з НГУ

В Армія+ з'явилася процедура поновлення на службі для військових які вчинили СЗЧ з НГУ

17:17 08.06.2026
Навчання добровольчих сил Литви розпочалися поблизу кордону з РФ

Навчання добровольчих сил Литви розпочалися поблизу кордону з РФ

15:38 08.06.2026
ДПС підписала меморандуми про співпрацю з податковими службами Литви та Латвії

ДПС підписала меморандуми про співпрацю з податковими службами Литви та Латвії

18:31 03.06.2026
Україна обговорює з Литвою можливість передачі локомотивів для "Укрзалізниці"

Україна обговорює з Литвою можливість передачі локомотивів для "Укрзалізниці"

13:46 03.06.2026
Зеленський призначив заступником командувача Нацгвардії Героя України Мироненка

Зеленський призначив заступником командувача Нацгвардії Героя України Мироненка

21:27 01.06.2026
Україна і Литва анонсували запуск спільної програми підтримки оборонних інновацій Brave Lithuania

Україна і Литва анонсували запуск спільної програми підтримки оборонних інновацій Brave Lithuania

21:13 01.06.2026
Україна і Литва досягли домовленостей у сфері оборони та енергетичної безпеки – Свириденко

Україна і Литва досягли домовленостей у сфері оборони та енергетичної безпеки – Свириденко

18:08 01.06.2026
Литва підписала меморандум про співпрацю з Україною у сфері військової промисловості

Литва підписала меморандум про співпрацю з Україною у сфері військової промисловості

ВАЖЛИВЕ

Заступниця міністра культури Лаюк: Програма субсидій на оренду книгарень в 2026р може запуститися як пілот для малих міст

"єКнигу" для батьків новонароджених навряд чи запустять з 1 липня, але в 2026р. вона має запрацювати, – заступниця міністра культури

Заступниця міністра культури Лаюк: Сьогодні складно говорити про фіксовану ціну на книги в Україні

Заступниця міністра культури Лаюк: Сьогодні в Україні бракує літературних премій

Досягти показника, де кожен українець читатиме хоча б одну книжку на рік, не можна, вважає заступниця міністра культури Лаюк

ОСТАННЄ

Заступниця міністра культури Лаюк: Програма субсидій на оренду книгарень в 2026р може запуститися як пілот для малих міст

"єКнигу" для батьків новонароджених навряд чи запустять з 1 липня, але в 2026р. вона має запрацювати, – заступниця міністра культури

Затримано двох агентів ФСБ, які готували теракт біля однієї з адмінбудівель у центрі Києва

Найскладніша ситуація з енергопостачанням на Донеччині та Херсонщині, поранено двох енергетиків на Сумщині

РФ атакувала турецьке судно після візиту Фідана до Москви, її словам не можна довіряти – Сибіга

Заступниця міністра культури Лаюк: Сьогодні складно говорити про фіксовану ціну на книги в Україні

Одна людина загинула, семеро зазнали поранень через російські обстріли Донеччини минулої доби – поліція

Заступниця міністра культури Лаюк: Сьогодні в Україні бракує літературних премій

Дівчинка з родини, оселя якої була атакована на Сумщині, у важкому стані в реанімації – ОВА

В Мінкультури обговорюють з місцевою владою перспективи відновлення музею в Іванкові, де експонувалися картини Примаченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА