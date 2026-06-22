Командувач НГУ відвідав Литву для поглиблення партнерства у сфері безпеки

Фото: НГУ

Командувач Національної гвардії України (НГУ) Олександр Півненко відвідав Литву, де спілкувався з колегами сектору безпеки та оборони для посилення співпраці, зокрема зі Службою громадської безпеки та з компанією BROLIS, що спеціалізується на високотехнологічних рішеннях у цій царині, повідомила пресслужба НГУ.

"Командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко здійснив робочий візит до Литовської Республіки з метою зміцнення партнерства та обміну практичними напрацюваннями у сфері безпеки", – йдеться у повідомленні НГУ на сайті у понеділок.

Повідомляється, що протягом кількох днів командувач НГУ зустрівся з міністром внутрішніх справ Литви Владиславом Кондратовичем, командувачем Служби громадської безпеки Литовської Республіки Вікторасом Грабаускасом, а також із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці Ольгою Нікітченко. Під час зустрічей обговорили подальшу підтримку Литви, основні напрями співпраці у сфері безпеки, підготовку особового складу та можливість передачі українського досвіду у ході спільних навчань і заходів.

Півненко також ознайомився з роботою Служби громадської безпеки Литовської Республіки, її підходами до підготовки особового складу, організації громадської безпеки та охорони важливих об’єктів. Литовська сторона представила практичну підготовку підрозділів на спеціалізованій навчально-тренувальній базі, зокрема роботу команди оперативного реагування та контратаки ORKA.

Окремою частиною візиту стала зустріч із представниками литовської компанії BROLIS, яка спеціалізується на високотехнологічних рішеннях для сектору безпеки й оборони. У повідомленні НГУ зазначається, що сучасні технології відіграють дедалі важливішу роль у виконанні завдань, захисті особового складу та підвищенні ефективності підрозділів.

"Литва є одним із партнерів, чия підтримка відчувається у конкретних діях. Дякую литовському народові, Уряду Литви та державним інституціям за послідовну підтримку України. Для нас важливо, що поруч є партнери, які розуміють складність нашої боротьби та допомагають", – процитувала Півненка пресслужба НГУ.