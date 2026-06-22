Інтерфакс-Україна
Події
11:06 22.06.2026

Заступниця міністра культури Лаюк: Програма субсидій на оренду книгарень в 2026р може запуститися як пілот для малих міст

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Заступниця міністра культури Лаюк: Програма субсидій на оренду книгарень в 2026р може запуститися як пілот для малих міст
Фото: Григорій Веприк

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що в 2026 році програма субсидій на оренду для книгарень може запуститися як пілотний проєкт для малих міст.

"Ми працюємо над субсидією на оренду для книгарень. У першу чергу, це питання бюджетних коштів, які не були передбачені в цьому році. Ключове зараз – співпраця і взаємодія з Міністерством фінансів України. На цьому етапі важливо, щоб і самі книгарні показали, що ця програма дійсно ефективно впливатиме на українські книгарні, українських видавців, українську книжку і доступ до читання. Поки йде мова про те, щоб цьогоріч почати з пілотного формату програми компенсації орендної плати для книгарень" – сказала Лаюк в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона додала, що цьогоріч в державному бюджеті кошти на цю програму не закладені, тому Мінкультури повинно адвокатувати, що для української книжки така програма є важливою. 

На питання, скільки буде потрібно коштів на такий проєкт, заступниця міністра зазначила, що все залежить від того, в якому форматі відбудеться пілот.

"У законі передбачена пільга, якою можуть скористатися всі книгарні в будь-яких населених пунктах із певним обмеженням за метражем. Але це дійсно доволі велика кількість книгарень. З огляду на це ми міркуємо, чи можна запустити пілот, який, наприклад, стосуватиметься малих міст. Опрацьовуються різні варіанти, але пілот не стосуватиметься столиці і міст-мільйонників", – розповіла вона.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження" яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень, але програма не запрацювала.

У жовтні 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") закликав Мінфін передбачити на 2026 рік фінансування компенсації оренди для книгарень.

У грудні заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявила, що програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Мінфіном.

В кінці травня 2026 року віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що надання субсидії на оренду приміщень для книгарень може бути запущено з 1 липня.

Теги: #книгарні #лаюк_богдана #субсидії

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