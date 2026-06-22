Інтерфакс-Україна
Події
10:43 22.06.2026

Затримано двох агентів ФСБ, які готували теракт біля однієї з адмінбудівель у центрі Києва

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Затримано двох агентів ФСБ, які готували теракт біля однієї з адмінбудівель у центрі Києва
Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які готували теракт біля однієї з адмінбудівель у центрі Києва і намагалися втекти до Росії; виявилось, що один із них був військовослужбовцем, що самовільно залишив військову частину, повідомили Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція

"Служба безпеки та Національна поліція запобігли резонансному теракту в Києві. За результатами дій на випередження затримано двох агентів фсб, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва. Як з’ясувало розслідування, фігуранти заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити загоряння та вибух генераторної установки біля адмінкорпусу", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у понеділок.

Як повідомила пресслужба Національної поліції у Телеграмі, до скоєння злочину причетні двоє місцевих мешканців 34 та 35 років. За даними СБУ, обидва фігуранти були завербовані ФСБ. Один з них мобілізований, який самовільно залишив військову частину, інший – столичний маркетолог. Вони потрапили до уваги російських спецслужбістів через Телеграм-канали, де публікували коментарі на підтримку кремлівського режиму. У разі виконання ворожого завдання рашисти обіцяли "евакуювати" агентів на територію РФ з подальшим працевлаштуванням до лав ФСБ.

Як повідомили в СБУ, активувати вибуховий механізм фігуранти планували дистанційно, перебуваючи в дорозі у напрямку Білорусі, через яку хотіли втекти до РФ. Встановлено, що після мінування будівлі агенти сіли на пасажирський потяг у напрямку Чернігівщини. Звідти вони планували нелегально перетнути кордон через річку за допомогою надувного човна. Правоохоронці завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали у поїзді.

Для здійснення теракту агенти отримали з РФ інструкцію на виготовлення саморобного запального пристрою, який заклали під генератор у Шевченківському районі столиці. За задумом ворога, підрив технологічного обладнання мав спричинити значне вогневе ураження сусідньої адмінбудівлі. Також навпроти місця запланованого теракту агенти встановили замасковану телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ. Щоб позбутися речових доказів, фігуранти спорядили її другим СВП, який планували підірвати після вибуху генератора. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога та надувний човен для нелегального перетину держкордону.

Встановлено, що перед виконанням цього теракту вони виконали низку "тестових" завдань від ворога. Зокрема, зловмисники заклали схрон зі зброєю і боєприпасами у лісосмузі в передмісті Києва, а геолокацію з мітками схованки надіслали ФСБ для подальшого використання у підривній діяльності. Також агент-військовослужбовець "зливав" ворогу дані військових об’єктів, зокрема одного з полігонів, розташованого там озброєння, кількість військовослужбовців.

Служба безпеки вжила заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що цікавили ворога та перебували в зоні активності агентів. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #затримання #агенти_рф

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