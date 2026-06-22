Інтерфакс-Україна
Події
10:38 22.06.2026

Найскладніша ситуація з енергопостачанням на Донеччині та Херсонщині, поранено двох енергетиків на Сумщині

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Найскладніша ситуація з енергопостачанням на Донеччині та Херсонщині, поранено двох енергетиків на Сумщині

Станом на ранок 22 червня найскладнішою ситуація з енергозабезпеченням є на Донеччині та Херсонщині, де через пошкодження енергооб’єктів знеструмлена найбільша кількість споживачів, повідомило Міністерство енергетики України у понеділок.

Також внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

За інформацією Міненерго, на Сумщиніпід час ліквідації наслідків ворожої дронової атаки внаслідок повторного удару поранення отримали двоє енергетиків.

"Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу", – зазначили у міністерстві.

Застосування обмежень у понеділок в Україні не прогнозується, доповнили в Міненерго.

Теги: #енергетика #обстріли

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