РФ атакувала турецьке судно після візиту Фідана до Москви, її словам не можна довіряти – Сибіга

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністерство закордонних справ України активно інформує міжнародну спільноту та Міжнародну морську організацію про нічну атаку Росії на судна, одне з яких належить Туреччині. Удар є "ясною демонстрацією" того, що словам Росії довіряти не можна, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"За ніч Росія атакувала суховантаж, що належить Туреччині, в Чорному морі. І зробила це відразу після візиту турецької високопосадової делегації до Росії. Ясна демонстрація того, що словам Росії не можна довіряти. Росія залишається головною загрозою для безпеки та процвітання Чорного моря", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що ВМС ЗСУ врятували екіпаж, громадян Туреччини та Індії.

"На жаль, один єгипетський член екіпажу загинув у цій атаці", – заявив міністр.

Росія також атакувала ще два судна під прапорами Палау та Белізу, вони зазнали пошкоджень, але їхні екіпажі не постраждали.

"Ми інформуємо всі держави та організації про цю зухвалу атаку на міжнародне право та свободу судноплавства. Вона вимагає сильних і принципових реакцій від міжнародної спільноти та Міжнародної морської організації", – йдеться у дописі.

Раніше у ВМС ЗСУ повідомили, що російські окупанти ударили дроном по суховантажному судну Туреччини, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа – загинув моряк, решту членів екіпажу вдалося врятували,

Віцепрем’єр Олексій Кулеба додав, що росіяни атакували ще три судна під прапорами Палау та Белізу – постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 16-17 червня здійснив візит до Москви, де мав зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.