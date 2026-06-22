Інтерфакс-Україна
Події
10:06 22.06.2026

Одна людина загинула, семеро зазнали поранень через російські обстріли Донеччини минулої доби – поліція

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Одна людина загинула, семеро зазнали поранень через російські обстріли Донеччини минулої доби – поліція
Фото: Нацполіція

Російські окупаційні війська 21 червня масовано атакували 6 населених пунктів Донецької області: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, села Іверське, Курицине – одна людина загинула, семеро зазнали поранень, повідомила Національна поліція.

"За 21 червня поліція зафіксувала 1 214 атак ворога по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, села Іверське, Курицине. Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів, з них 29 житлових будинків", – йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції у понеділок.

Повідомляється, що по Дружківці росіяни завдали 4 удари, зокрема FPV-дронами – вбили цивільну особу, ще двох людей поранили. Один поранений – у Краматорську. Війська РФ атакували місто двома бомбами "КАБ-250" і чотирма безпілотниками. Слов’янськ ворог накрив з РСЗВ "Торнадо-С" – травмовано чотирьох мирних жителів, пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, 2 автомобілі.

Теги: #донецька_область #обстріли

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