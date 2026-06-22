Дівчинка з родини, оселя якої була атакована на Сумщині, у важкому стані в реанімації – ОВА

Дівчинка з багатодітної родини, оселя якої зазнала атаки ворожого дрону на Сумщині, в результаті чого загинули її брат, батько та бабуся, перебуває у важкому стані в реанімації, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Загинули дитина та двоє дорослих. Ще одна дитина – у важкому стані. Це наслідки прицільного удару російського безпілотника по житловому будинку у Зноб-Новгородській громаді", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Григоров також навів подробиці трагедії. За його словами, після удару в будинку здійнялася пожежа, на місці влучання загинули 36-річний батько, його 13-річний син та 73-річна жінка – мати його співмешканки. "Ще один син чоловіка, 10-річний хлопчик, травмований. У важкому стані в реанімації перебуває 13-річна дівчинка. Постраждала також її мати – 31-річна жінка", – розповів Григоров.

Раніше вже повідомлялося з посиланням на прокуратуру, що у Шосткинському районі Сумської області вночі внаслідок удару російського безпілотника по будинку багатодітної родини загинули троє людей, ще троє отримали поранення, повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.