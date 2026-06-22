Інтерфакс-Україна
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09:24 22.06.2026

В Мінкультури обговорюють з місцевою владою перспективи відновлення музею в Іванкові, де експонувалися картини Примаченко

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В Мінкультури обговорюють з місцевою владою перспективи відновлення музею в Іванкові, де експонувалися картини Примаченко
Фото: https://www.facebook.com/ivan.verbytskyi/

Міністерство культури України обговорює з місцевою владою перспективи відновлення зруйнованого окупантами історико-краєзнавчого музею в Іванкові Київської області, повідомив перший заступник міністра культури Іван Вербицький.

"Відвідав Іванків, де на другий день повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували будівлю історико-краєзнавчого музею. Перлиною його колекції є роботи Марії Примаченко – однієї з улюблених в українському суспільстві художниць, яка жила неподалік у Болотні. Ці картини свого часу придбала сільська рада і сьогодні вони є гордістю громади", – написав Вербицький в мережі Facebook.

Заступник міністра обговорив з головою Іванківської селищної ради Тетяною Свириденко і директоркою обласного департаменту культури Ольгою Бондарчук перспективи відновлення і розвитку Іванківського музею як одного з "магнітів регіону".

Як повідомлялося, наприкінці лютого 2022 року стало відомо, що російські окупанти знищили історико-краєзнавчий музей у м.Іванків Київської області, де зберігалися роботи української художниці Марії Примаченко.

У вересні 2022 року у Києві відкрилася виставка врятованих в Іванкові картин художниці Марії Примаченко.

Теги: #музей #іванків #мінкультури #примаченко

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