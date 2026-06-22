ППО України збила 79 зі 88 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети Іскандер-М, а також 5 ударних БпЛА на 6 локаціях

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Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 79 з 88 БпЛА, проте зафіксовано влучання балістичної ракети та п'яти ударних БпЛА на шести локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться у повідомленні.

Загалом в ніч на на 22 червня (з 18:00 21 червня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 88 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.