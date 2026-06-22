Інтерфакс-Україна
Події
08:56 22.06.2026

Протягом доби на Запоріжжі внаслідок масованих атак РФ загинули троє людей, ще десятеро поранені

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Протягом доби на Запоріжжі внаслідок масованих атак РФ загинули троє людей, ще десятеро поранені

У Запорізькій області внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, а також Запорізькому і Пологівському районах протягом доби загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, зафіксовано 16 авіаційних ударів по Комишувасі, Таврійському, Зірниці, Оріхову, Новоселівці, Копанях, Червоній Криниці, Новопавлівці, Любицькому, Омельнику та Широкому.

Також 626 атак дронами різної модифікації, переважно FPV, було здійснено по Запоріжжю, Кушугуму, Комишувасі, Біленькому, Лисогірці, Зеленопіллю, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці та іншим населеним пунктам області.

Ще 257 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю та інших громадах.

За словами очільника ОВА, протягом доби російські війська завдали 899 ударів по 42 населених пунктах регіону.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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