Інтерфакс-Україна
Події
08:55 22.06.2026

ОВА: Кількість уражених цивільних суден у Чорному морі за ніч сягає трьох

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ОВА: Кількість уражених цивільних суден у Чорному морі за ніч сягає трьох

У Чорному морі внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників по цивільному судноплавству уражено три торговельні судна, що прямували до портів Одеської області, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його даними, один із ударів припав на суховантаж під прапором Панами. На борту виникла пожежа, екіпаж було евакуйовано, судно перебуває на якорі. Внаслідок атаки загинув член екіпажу – кухар, громадянин Єгипту 1968 року народження.

Також російські війська атакували ще два цивільні судна під прапорами Палау та Белізу. Унаслідок цих ударів постраждалих немає, судна зберегли морехідний стан.

"Такі цілеспрямовані дії ворога – є воєнним злочином проти цивільної інфраструктури, цивільного судноплавства та життя людей", – зазначив Кіпер у дописі в Телеграм.

 

Теги: #цивільні #судна #одеська_область #атака

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