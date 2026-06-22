На російських БпЛА зафіксовано новий діапазон роботи МЕШ-модемів 3900-4100 МГц – радник Міноборони

Фото: https://www.facebook.com/Serhii.Flash

На російських безпілотниках типу "Шахед" і "Гербера" зафіксовано використання нового частотного діапазону роботи МЕШ-модемів 3900-4100 МГц, що свідчить про подальші спроби противника змінювати параметри радіозв'язку та адаптуватися до засобів радіоелектронної боротьби, повідомив радник міністра оборони Сергій ("Флеш") Безкрестнов.

За його словами, китайські МЕШ-модеми, які застосовуються на таких БПЛА, працюють у різних частотних діапазонах залежно від замовлення виробника. Основними з них є 1300-1500 МГц та 3200-3400 МГц.

"Звичайно, ми застосовуємо засоби РЕБ проти МЕШ-модемів, і противник періодично вивчає можливість використання інших діапазонів", – зазначив Безкрестнов у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Безкрестнов також повідомив, що раніше фіксувалися випадки використання на російських БПЛА діапазонів 500-700 МГц, 1600-1800 МГц, 2100-2300 МГц та 2700-2900 МГц.

"Сьогодні помічено нову ділянку 3900-4100 МГц", – зазначив радник Міноборони.