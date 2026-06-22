Інтерфакс-Україна
Події
08:46 22.06.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1648 ворожих цілей

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Сили безпілотних систем уразили за добу 1648 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1648 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 282 одиниці особового складу, з яких 126 – ліквідовано; 69 точок вильоту БпЛА; 20 засобів РЕБ; 145 одиниць автомобільної техніки; 15 артилерійських систем; 389 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку червня (01-21.06) підрозділами угруповання СБС уражено 34 597 цілей противника, з них 6632 – особовий склад противника", – повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

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