Інтерфакс-Україна
Події
08:43 22.06.2026

Одна людина загинула, ще 7 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Одна людина загинула, ще 7 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 29 населених пунктах області, 1 людина загинула, ще 7 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Шевченкове Перше Вовчанської громади загинув 75-річний чоловік; у м. Богодухів постраждали 19-річний і 49-річний чоловіки; у сел. Шевченкове постраждав 73-річний чоловік; у сел. Пісочин зазнала поранень 25-річна жінка; у с. Підлиман Борівської громади постраждали жінки 51 і 67 років та 59-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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