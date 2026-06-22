На Сумщині внаслідок російських обстрілів і атак дронів постраждали 14 людей, серед них дитина – поліція

У Сумській області внаслідок російських артилерійських обстрілів та атак безпілотників за добу постраждали 14 людей, серед них 14-річна дівчина, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"У Сумській громаді внаслідок артобстрілу постраждали 6 людей: жінки віком 58, 61, 62 та 62 роки та чоловіки віком 54 та 66 років.

Внаслідок влучання ворожого БпЛА травмований 72-річний чоловік", – йдеться в повідомленні.

В Охтирській громаді внаслідок скидання вибухового пристрою з дрона травмовано 36-річну жінку. У Глухівській громаді внаслідок ударів російських безпілотників постраждали 14-річна дівчина та 68-річна жінка.

Окрім того, за інформацією відомства, У Березівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона травмовано двох чоловіків віком 35 та 42 роки.

У Кириківській громаді внаслідок удару безпілотника по житловому будинку поранено 57-річного чоловіка та травмовано 54-річну жінку.