У Шосткинському районі внаслідок атаки РФ загинули троє людей, серед них дитина, поранено ще трьох членів родини

У Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару російського безпілотника по будинку багатодітної родини загинули троє людей, ще троє отримали поранення, повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 22 червня 2026 року близько 04:50 окупанти атакували безпілотником житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району.

"Унаслідок ворожої атаки загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Також поранено 31-річну матір загиблого хлопчика, його 10-річного брата та 13-річну сестру", – інформують у відомстві ранком ранку понеділка.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).