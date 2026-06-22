Через російські атаки протягом доби на Дніпропетровщині поранено двох людей, пошкоджено житло та інфраструктуру

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У результаті російської атаки протягом доби на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів безпілотниками та артилерією поранено двох людей, ще низку об'єктів цивільної інфраструктури та житлового фонду пошкоджено у чотирьох районах області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, загалом ворог близько 20 разів атакував територію області.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Червоногригорівська та Покровська громади. Внаслідок обстрілів загорівся приватний будинок, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. 58-річного чоловіка госпіталізовано у важкому стані.

"На Синельниківщині потерпали Покровська, Миколаївська та Богинівська громади. Зайнявся магазин", – інформує очільник ОВА.

На Криворіжжі російські війська атакували Кривий Ріг, а також Зеленодольську та Грушівську громади. Пошкоджено інфраструктуру, господарську споруду та автомобіль.

"У Павлограді горіла оселя. Ще два приватні будинки понівечені. Постраждала 60-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком понеділка.