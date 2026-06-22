Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 389 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1190 окупантів, один танк, 51 артсистему, вісім бронемашин, 2015 БПЛА, а також 389 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 393 140 (+1 190) осіб, танків – 12 050 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 805 (+8) од, артилерійських систем – 44 530 (+51) од, РСЗВ – 1 886 (+1) од, засоби ППО – 1 437 (+2) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 712 (+9) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня /крилаті ракети – 4 787 (+0) од, кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 110 201 (+384) од, спеціальна техніка – 4 321 (+5) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.