Російські безпілотники уразили два цивільні торговельні судна, загинув 58-річний кухар з Єгипту – Кулеба

У ніч на понеділок внаслідок атаки російських безпілотників було уражено два цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів; на одному з них загинув 58-річний кухар, громадянин Єгипту, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на судні під прапором Панами.

"Загинув член екіпажу – 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту. Судно зазнало значних пошкоджень та втратило морехідний стан", – зазначається в повідомленні, поширеному ранком понеділка в Телеграм.

Також цієї ночі російські безпілотники атакували судна під прапорами Палау та Белізу. За попередніми даними, постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух.

"Це черговий воєнний злочин росії. Атаки на торговельний флот і гуманітарні морські маршрути – це пряма загроза глобальній продовольчій та економічній безпеці й потребують рішучої реакції міжнародної спільноти", – зазначив Кулеба.