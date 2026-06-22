Ворожий БпЛА пошкодив іноземне суховантажне судно: серед членів екіпажу є втрати – ВМС

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Внаслідок атаки ворожого безпілотника було пошкоджено іноземне суховантажне судно VICTRESS під прапором Панами, на борту якого виникла масштабна пожежа, серед членів екіпажу є втрати, повідомила пресслужба Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

За інформацією ВМС, на суховантажному судні виникла масштабна пожежа після удару ворожого БпЛА. На борту перебували дев'ять членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу судна.

"Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, на жаль серед них є втрати", – йдеться у повідомленні пресслужби в Телеграм-каналі ранком понеділка.

У Військово-Морських Силах наголосили, що цей випадок вкотре демонструє, що російська федерація продовжує порушувати норми міжнародного морського права та створювати загрози цивільному судноплавству.