Інтерфакс-Україна
Події
07:33 22.06.2026

У Запоріжжі через атаку російського дрона загинула жінка, троє людей поранені, серед них дитина

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У Запоріжжі через атаку російського дрона загинула жінка, троє людей поранені, серед них дитина
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Унаслідок атаки російського безпілотника на приватний сектор Запоріжжя загинула жінка, ще троє людей дістали поранення, серед них 11-річний хлопчик, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, удар ворожого дрона спричинив пожежу в приватному житловому будинку.

Серед поранених – 11-річний хлопчик, який перебуває під наглядом медиків: "На фото будинок родини, де троє людей дістали поранень та, на жаль, загинула жінка. Серед поранених 11-річний хлопчик. Він перебуває під наглядом медиків".

"Через удар російського безпілотника по приватному сектору обласного центра, загорівся будинок. За попередньою інформацією, поранень дістали три людини", – раніше зазначав очільник ОВА у Телеграм-каналі ранком понеділка.

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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