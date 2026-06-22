У Запоріжжі через атаку російського дрона загинула жінка, троє людей поранені, серед них дитина
Унаслідок атаки російського безпілотника на приватний сектор Запоріжжя загинула жінка, ще троє людей дістали поранення, серед них 11-річний хлопчик, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його даними, удар ворожого дрона спричинив пожежу в приватному житловому будинку.
Серед поранених – 11-річний хлопчик, який перебуває під наглядом медиків: "На фото будинок родини, де троє людей дістали поранень та, на жаль, загинула жінка. Серед поранених 11-річний хлопчик. Він перебуває під наглядом медиків".
"Через удар російського безпілотника по приватному сектору обласного центра, загорівся будинок. За попередньою інформацією, поранень дістали три людини", – раніше зазначав очільник ОВА у Телеграм-каналі ранком понеділка.