22 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

22 червня відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

Ще сьогодні Всесвітній день верблюда, День позитивних медіа, Всесвітній день тропічного лісу, Всесвітній день Фольксваген Жук, Всесвітній день купання, День шоколадного еклера,

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

День 1578 Російська агресія - Day 1578 Russian aggression

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 17.11.2000 р. № 1245/2000.

22 червня в Україні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Саме цього дня 1941 року в Україні розпочалася нова фаза Другої світової війни. Згідно зі статистичними даними в ній загинуло близько 20% українців. Ідея створення дня пам'яті належить президенту України Леоніду Кучмі, який видав відповідний указ у листопаді 2000 року.

У цей день вшановуються всі полеглі в результаті активних бойових дій на території нашої держави.

День позитивних медіа

День позитивних медіа відзначається щорічно 22 червня, щоб сприяти створенню та поширенню позитивних новин. Цей день є нагодою підкреслити важливість зосередження уваги на позитивних подіях та історіях, які надихають, підбадьорюють і мотивують людей.

Всесвітній день купання

Щороку 22 червня світ відзначає Всесвітній день купання — унікальне міжнародне свято, присвячене глибокому зв'язку людини з водою через ритуали купання. Цей день — не лише про гігієну чи релакс, а про спільність, культуру, зцілення та усвідомлення цінності води для кожного з нас.

Всесвітній день верблюда

Щороку 22 червня світ відзначає Всесвітній день верблюда - день, присвячений вшануванню цієї унікальної й витривалої тварини та супутника і помічника людини. Це не лише символ пустелі, а й надійний партнер людства в умовах, де інші тварини не виживають.

День шоколадного еклера

Свято, яке було створене на честь улюбленого багатьма десерта, що виготовляють із заварного тіста та вершкового заварного крема. Після цього еклери додатково занурюють у шоколадну глазур. Походження десерту суперечливе. За деякими джерелами, він був придуманий у Франції, а інші стверджують, що це сталося у Швейцарії чи Австрії.

Всесвітній день тропічного лісу

22 червня кожного року відзначається молода, проте важлива екологічна подія – Всесвітній день тропічного лісу. Таку дату започаткувала організація Rainforest Partnership у 2017 році.

Всесвітній день Фольксваген Жук

Всесвітній день Фольксваген Жук — це щорічна подія, яка проводиться 22 червня і присвячена культовому Volkswagen Beetle. Цей день присвячений визнанню важливої ролі, яку відіграв цей автомобіль в історії та культурі автомобілебудування.

Народилися в цей день:

135 років від дня народження Петра Андрійовича Лісового (справж. - Свашенко) (1891-1937), українського письменника, публіциста, журналіста;

120 років від дня народження Володимира Тимофійовича Дмитрука (1906-1959), українського літературознавця, історика журналістики;

110 років від дня народження Андрія Івановича Гуменюка (1916-1982), українського музикознавця, фольклориста, педагога;

100 років від дня народження Олександра Григоровича Данченка (1926-1993), українського графіка, книжкового ілюстратора, педагога.

Ще цього дня:

1889 - Німецька імперія першою в Європі вводить пенсії зі старості;

1915 - Австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензена звільняють Львів від російських військ після 293 днів російської окупації;

1940 - У Комп'єні Французька республіка підписує капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія);

1941 - У в'язницях Львова розпочинаються розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим;

1944 - Німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищує 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві;

1973 рік - До ООН одночасно приймають НДР і ФРН.

Церковне свято

Святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

Євсевій був християнським мучеником і видатним противником аріанства. Став єпископом давнього сирійського міста Самосата 361 року. Він помер приблизно 379 року в Доліхіни, ймовірно в Малій Азії. За свою тверду позицію щодо Православного Віровизнання зазнав переслідувань з боку аріан і неодноразово позбавлявся своєї кафедри, а ще його доправили у заслання.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана.

З прикмет цього дня:

Спекотний день - до лютої зими. Іде дощ - до гарного врожаю. Ввечері багато роси - завтра буде тепла та сонячна погода. По землі стелиться туман - насувається негода. Веселка на небі - скоро піде дощ.

Цей день вважається сприятливим для риболовлі та прибирання в будинку. Ввечері радять запрошувати гостей і дарувати один одному приємні подарунки.

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