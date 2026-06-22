Інтерфакс-Україна
Події
05:28 22.06.2026

Іспанію, Францію та Італію накрила 40-градусна хвиля спеки – ЗМІ

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У низці країн Південної та Західної Європи зафіксовано різке підвищення температур до майже 40 градусів, що призвело до масштабних попереджень, перебоїв у роботі транспорту та навантаження на інфраструктуру і екосистеми, повідомляє Reuters.

Іспанія, Франція та Італія стали найбільш ураженими країнами внаслідок хвилі спеки в Європі, де температура повітря наближається до 40 градусів. Екстремальні погодні умови призвели до оголошення підвищених рівнів небезпеки, перебоїв у роботі транспорту, зокрема залізничного, та зростання навантаження на інфраструктуру і рятувальні служби.

"Сплеск спеки 21 червня, у день літнього сонцестояння в Північній півкулі та зазвичай початку трьох найспекотніших місяців року, викликав занепокоєння щодо раннього та тривалого настання екстремальних умов", – йдеться в повідомленні.

В Іспанії метеослужба AEMET оголосила червоні та помаранчеві попередження, прогнозуючи 39-40 градусів на більшій частині Піренейського півострова та Майорки. Очікується, що спека триватиме щонайменше до середини тижня.

У Франції через перегрів інфраструктури залізничний оператор SNCF скасував 71 міжміський поїзд. До моніторингу та аварійних робіт залучено 3500 працівників і ще 2000 співробітників.

"Сплеск температур спричинений масою гарячого повітря, що рухається на північ із Сахари, посиленого сильним антициклональним системним утворенням, відомим як "африканський антициклон". Метеорологи зазначають, що ця система створює так званий "тепловий купол", який утримує гаряче повітря над Західною та Центральною Європою і дозволяє температурам зростати день за днем", – зазначається в повідомленні агентства.

У Німеччині, де температура сягала 38 градусів, фіксували грози та перебої під час масових заходів у Берліні.

Натомість у Бельгії центри дикої природи повідомляють про перевантаження через постраждалих тварин, переважно молодих птахів, яких за останні дні надійшло близько 150.

Джерело: https://www.reuters.com/business/environment/europe-braces-prolonged-heatwave-temperatures-approach-40c-2026-06-21

Теги: #європа #спека #температура

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