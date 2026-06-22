У Запоріжжі внаслідок удару по приватному будинку постраждали двоє людей – ОВА

Внаслідок ворожого удару по приватному будинку в одному з районів Запоріжжя постраждали двоє людей, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог завдав удару по приватному домоволодінню в одному з районів Запоріжжя. Сталася пожежа. Попередньо, двоє людей дістали поранень", – написав Федоров у Телеграм-каналі.

За його словами, серед постраждалих – 67-річна жінка та 71-річний чоловік.

"Жінка отримала осколкові поранення кінцівок. У чоловіка медики діагностували гостру реакцію на стрес. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", – зазначив очільник ОВА.

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42394

https://t.me/ivan_fedorov_zp/42397