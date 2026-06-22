Переговори США та Ірану щодо ядерної угоди, Лівану та Ормузької протоки тривають майже безперервно – ЗМІ

Переговори між США та Іраном, що стосуються ядерної угоди, ситуації в Лівані та безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, тривають у різних форматах майже безперервно з неділі, при цьому сторони обговорюють як політичні, так і технічні аспекти потенційних домовленостей, повідомив журналіст Axios Барак Равід, котрий опирається на слова американського дипломата.

За словами дипломата, протягом дня сторони приділили увагу, зокрема, "механізмам запобігання конфліктам у Лівані та забезпеченню дотримання перемир'я".

Він також зазначив, що США, Іран та посередники обговорили ситуацію навколо Ормузької протоки та нещодавні заяви Тегерана щодо можливого її закриття.

"Ми чітко дали зрозуміти, що хочемо забезпечити його повне відкриття. Ми досягли значного прогресу в цьому напрямку", – зазначив американський дипломат.

Окремо сторони розглядали "всі елементи ядерної угоди", а також питання виконання Меморандуму про взаєморозуміння та координації дій між учасниками переговорного процесу.

Крім того, обговорювався формат подальшої роботи політичних і технічних груп, які мають продовжити консультації в різних форматах.

"Усі чотири сторони, здається, задоволені тим, як пройшли сьогоднішні переговори. Посередники допомагають обом сторонам вирішувати питання. Ми вважаємо, що цей перший раунд переговорів створює передумови для подальшого зміцнення довіри", – додав дипломат.

За його словами, переговори на рівні вищого політичного керівництва мають завершитися в понеділок, після чого робота продовжиться у форматі технічних груп, які, ймовірно, залишаться у Швейцарії.

Джерело: https://x.com/barakravid/status/2068789869510574098?s=46