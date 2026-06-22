Інтерфакс-Україна
Події
01:58 22.06.2026

Запоріжжя атаковане безпілотниками: поранено чоловіка, є руйнування – ОВА

1 хв читати

Унаслідок атаки безпілотників на Запоріжжя зруйновано приватний будинок, поранено чоловіка та пошкоджено багатоповерхівку, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Зруйновано приватний будинок. Сталася пожежа. Поранено чоловіка. Йому надають медичну допомогу. Пошкоджено й багатоповерхівку. Там вибило вікна та понівечило фасад. Наслідки вже усуваються", – йдеться в повідомленні очільника ОВА у Телеграм.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42410

Теги: #запоріжжя #атака #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:41 22.06.2026
ОВА: у Глухові внаслідок атаки російських дронів важко поранено 14-річну дитину

ОВА: у Глухові внаслідок атаки російських дронів важко поранено 14-річну дитину

23:36 21.06.2026
Внаслідок удару "Іскандером" по Одеському району загинула людина, троє постраждали – ОВА

Внаслідок удару "Іскандером" по Одеському району загинула людина, троє постраждали – ОВА

23:11 21.06.2026
Російський дрон атакував Софіївку на Херсонщині, загинула місцева жителька – ОВА

Російський дрон атакував Софіївку на Херсонщині, загинула місцева жителька – ОВА

19:53 21.06.2026
На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранено п'ятеро людей, серед них дворічна дитина – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранено п'ятеро людей, серед них дворічна дитина – ОВА

11:57 21.06.2026
Зеленський: в Запоріжжі 26 постраждалих від російського бомбардування в суботу

Зеленський: в Запоріжжі 26 постраждалих від російського бомбардування в суботу

21:00 20.06.2026
Уже 11 поранених у Запоріжжі через ворожу атаку

Уже 11 поранених у Запоріжжі через ворожу атаку

19:54 20.06.2026
У Запоріжжі вже п'ять загиблих та десять постраждалих – ОВА

У Запоріжжі вже п'ять загиблих та десять постраждалих – ОВА

18:27 20.06.2026
Запоріжжя: 9 ударів КАБами, відомо про 4 загиблих та 6 постраждалих

Запоріжжя: 9 ударів КАБами, відомо про 4 загиблих та 6 постраждалих

18:11 20.06.2026
Кількість постраждалих через ворожу атаку на Запоріжжя зросла до п'яти людей – ОВА

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Запоріжжя зросла до п'яти людей – ОВА

17:57 20.06.2026
Дві людини загинули у Запоріжжі через атаку ворога – попередні дані ОВА

Дві людини загинули у Запоріжжі через атаку ворога – попередні дані ОВА

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок удару "Іскандером" по Одеському району загинула людина, троє постраждали – ОВА

Зеленський: окрім Німеччини, Україна має потенціал для виробництва ракет для Patriot, США вперше позитивно відреагували на ліцензії

Зеленський: якщо Лукашенко не зніме ретранслятори, Україна "зніме все" протягом тижня

Зеленський пов'язав дії Навроцького з електоральною боротьбою в Польщі та порівняв їх із риторикою Орбана

Україна нарощує дальність застосування дронів до понад трьох тисяч кілометрів – Зеленський

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 205 ворожих атак – Генштаб

Пожежа спалахнула у харківській багатоповерхівці через влучання дрону

Пасажиропотік через кордон України у третій тиждень літа зріс ще на 7,9% – дані Держприкордонслужби

Зеленський: окрім Німеччини, Україна має потенціал для виробництва ракет для Patriot, США вперше позитивно відреагували на ліцензії

Зеленський: якщо Лукашенко не зніме ретранслятори, Україна "зніме все" протягом тижня

Зеленський пов'язав дії Навроцького з електоральною боротьбою в Польщі та порівняв їх із риторикою Орбана

Україна нарощує дальність застосування дронів до понад трьох тисяч кілометрів – Зеленський

ОВА: У Запорізькій області внаслідок атаки FPV-дрона поранено 71-річного чоловіка

У Миколаєві затримали водія Audi, який у стані сп'яніння спричинив смертельну ДТП в центрі міста – поліція

Дрон поцілив у багатоповерхівку в Харкові, даних щодо постраждалих немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА