Запоріжжя атаковане безпілотниками: поранено чоловіка, є руйнування – ОВА

Унаслідок атаки безпілотників на Запоріжжя зруйновано приватний будинок, поранено чоловіка та пошкоджено багатоповерхівку, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Зруйновано приватний будинок. Сталася пожежа. Поранено чоловіка. Йому надають медичну допомогу. Пошкоджено й багатоповерхівку. Там вибило вікна та понівечило фасад. Наслідки вже усуваються", – йдеться в повідомленні очільника ОВА у Телеграм.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42410