Інтерфакс-Україна
Події
01:41 22.06.2026

ОВА: у Глухові внаслідок атаки російських дронів важко поранено 14-річну дитину

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Російські дрони вдень та ввечері атакували житловий сектор Глухова Сумської області, внаслідок одного з ударів важке поранення отримала 14-річна дитина, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Глухів. Сьогодні вдень та ввечері російські дрони атакували житловий сектор міста", – зазначив Григоров.

За його словами, є влучання у п'ятиповерховий будинок. Також ворог поцілив у приватний сектор, де виникла пожежа.

"Внаслідок одного з ударів важке поранення отримала 14-річна дитина. Вона в лікарні, медики надають необхідну допомогу. Наразі стан стабільний", – повідомив очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2648

Теги: #сумська #постраждала #атака #дитина

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