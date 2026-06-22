Інтерфакс-Україна
Події
01:19 22.06.2026

Сили оборони відбили з початку доби 205 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 205 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Противник завдав двох ракетних удари застосувавши дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6029 дронів-камікадзе та здійснив 2083 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільському напрямку, де агресор здійснив 25 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40267

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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