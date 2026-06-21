Внаслідок удару "Іскандером" по Одеському району загинула людина, троє постраждали – ОВА

Одеський район зазнав ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер", внаслідок чого є загиблий та постраждалі, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, ввечері ворог завдав удару по території сільськогосподарського підприємства.

"Сьогодні ввечері ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер" по території сільськогосподарського підприємства", – зазначив Кіпер у дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

Внаслідок атаки виникло займання автотехніки та паливних ємностей, а також зруйновано складське приміщення.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється: "На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждало. Інформація щодо постраждалих та наслідків ворожої атаки уточнюється".

Джерело: t.me/odeskaODA/16958