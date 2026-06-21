Інтерфакс-Україна
Події
23:11 21.06.2026

Російський дрон атакував Софіївку на Херсонщині, загинула місцева жителька – ОВА

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Внаслідок російського дронового удару по Софіївці Станіславської громади Херсонської області загинула 42-річна місцева жителька, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, орієнтовно о 10:00 російські окупанти атакували населений пункт за допомогою безпілотника.

"Орієнтовно о 10:00 окупанти атакували населений пункт з БпЛА, внаслідок чого смертельні поранення отримала 42-річна жінка", – зазначив Прокудін у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/13472

Теги: #херсонська #загибла #атака

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