Російський дрон атакував Софіївку на Херсонщині, загинула місцева жителька – ОВА

Внаслідок російського дронового удару по Софіївці Станіславської громади Херсонської області загинула 42-річна місцева жителька, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, орієнтовно о 10:00 російські окупанти атакували населений пункт за допомогою безпілотника.

"Орієнтовно о 10:00 окупанти атакували населений пункт з БпЛА, внаслідок чого смертельні поранення отримала 42-річна жінка", – зазначив Прокудін у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/13472