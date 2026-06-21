Пасажиропотік через кордон України у третій тиждень літа зріс ще на 7,9% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 13 по 19 червня збільшився ще на 7,9% – до 643 тис., але на відміну від попередніх тижнів зростання було забезпечено переважно за рахунок потоку на в'їзд в Україну, свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, якщо кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася до 345 тис. з 340 тис. тижнем раніше, то на в'їзд – до 298 тис. з 256 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, на цьому тижні також зросло – до 133 тис. зі 127 тис. на минулому тижні, тоді як число машин із гуманітарними вантажами – до 480 з 469.

За даними Держприкордонслужби, станом на 21:00 неділі більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею у пункті пропуску (ПП) "Краківець"– 30. Менші черги були в ПП "Устилуг" та ПП "Угринів" – відповідно 20 та 10.

На кордоні з Угорщиною на ПП "Лужанка" проходження кордону очікували 25 машин, тоді як на ПП "Вилок" – 15, а на ПП "Тиса" 10.

На кордоні зі Словаччиною черга у 20 авто була на ПП "Ужгород".

На кордоні із Румунією та Молдовою черги були відсутні.

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень був трохи більшим – 662 тис., і так само потік на виїзд ще перевищував потік на в'їзд – відповідно 349 тис. проти 313 тис. Кількість авто торік також була трохи вищою – 135 тис. Минулого року подальше зростання пасажиропотоку тривало ще два тижні та 13%, після чого він утримувався на досягнутому рівні до початку вересня.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п'ятого – на 172 тис., з яких 159 тис. з початку літа.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,2 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 квітня 2026 року становила 5,213 млн, а загалом у світі –5,762 млн порівняно із відповідно 5,375 млн та 5,924 млн на 19 лютого.

У самій Україні, за останніми даними ООН на січень 2026 року, 3,70 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,34 млн на липень та 3,76 млн на квітень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 19.06 52 31 42 38 19 87 18.06 49 29 40 36 19 72 17.06 48 28 39 36 18 64 16.06 45 27 41 38 19 68 15.06 46 27 45 42 19 64 14.06 53 31 50 46 20 61 13.06 52 32 41 37 19 64 12.06 52 31 39 35 19 71 11.06 46 28 35 32 18 49 10.06 46 27 34 31 18 73 09.06 46 28 34 31 17 77 08.06 46 29 36 33 18 58 07.06 50 31 40 36 18 71 06.06 54 33 38 34 19 70

Дані: Держприкордонслужба

Джерело: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413