Зеленський: окрім Німеччини, Україна має потенціал для виробництва ракет для Patriot, США вперше позитивно відреагували на ліцензії

Україна має технічні можливості для розгортання виробництва ракет для систем Patriot, окрім Німеччини, а американська сторона вперше позитивно відреагувала на питання надання відповідних ліцензій, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Потім після G7 ми залишились з Президентом США, з секретарем Рубіо проговорити всі наші додаткові питання. І вони стосувались багатьох речей – від повернення санкцій – те, що нам потрібно – до ліцензій для ППО", – сказав він в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

За словами глави держави, під час останніх переговорів США вперше позитивно відреагували на запит щодо ліцензій.

"В цей раз, до речі, в принципі це стало достатньо публічно, тому тут секретів немає, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що в Європі, окрім Німеччини, існують технічні можливості для виробництва таких ракет, однак для цього необхідні відповідні дозволи США.

"І ми хочемо, і всі погоджуються, що, окрім німців, в Європі ми маємо сьогодні, в принципі, всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Patriot. Для цього мені потрібні ліцензії від Сполучених Штатів", – сказав президент.

Зеленський також повідомив, що Україна вже має контракт із Німеччиною на постачання 600 ракет, однак процес виробництва є тривалим: "Вони передали ліцензії німцям. Німці якийсь час назад, німці почали зараз виробництво і ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму – на 600 ракет, ми підписали з німцями".

Джерело: www.youtube.com/live/du-e-oRWfh0?si=IX-McgyWj31ypwD