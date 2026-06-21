Зеленський: якщо Лукашенко не зніме ретранслятори, Україна "зніме все" протягом тижня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передавала Білорусі вимогу припинити використання або технічну підтримку ретрансляторів, які можуть сприяти роботі російських та іранських дронів, і попередив, що у разі невиконання цієї вимоги з боку Олександра Лукашенка Україна протягом тижня може вдатися до відповідних заходів у відповідь.

"Історія з ретрансляторами не історія вчорашнього дня. Це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України. Технічно вони координуються, і технічно вони допомагають враженню, більш точному враженню російськими і іранськими дронами українського суспільства", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що білоруська сторона отримувала відповідні попередження через різні канали, зокрема про необхідність припинити технічну підтримку російських сил: "Лукашенка отримував цю інформацію… Крок номер один – ніякої технічної підтримки. Пряма підтримка ретрансляторів: виключити, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання"

За словами президента, Україна перейшла до публічних сигналів після того, як відповідні попередження не були реалізовані. Він додав, що у разі відсутності дій з білоруського боку можуть бути вжиті відповідні заходи.

"Якщо він не зніме – ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми", – сказав Зеленський в інтерв'ю для ТСН у неділю.

Водночас президент зазначив, що Україна також передає сигнали щодо припинення постачання окремих ресурсів для російської армії, підкреслюючи, що частина таких комунікацій відбувається непублічно.

Олександр Лукашенко, за словами Зеленського, отримував відповідні звернення через різні канали комунікації, однак публічної реакції на останні заяви не було.

Джерело: www.youtube.com/live/du-e-oRWfh0?si=l_822HaRMUsKjGLJ