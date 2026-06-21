Зеленський пов'язав дії Навроцького з електоральною боротьбою в Польщі та порівняв їх із риторикою Орбана

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбачає у частині політичних процесів у Польщі, зокрема в діях президента Кароля Навроцького, прояви внутрішньої політичної боротьби та порівняв їх із риторикою колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо формування настроїв ненависті до українців.

За його словами, окремі політичні дії, на його думку, можуть бути пов'язані з внутрішньополітичними процесами в країні.

"Я вважаю, що після того, як він (Навроцький – ІФ-У) прийняв рішення, це говорить про те, що він продовжує політичну боротьбу, в принципі, всередині своєї держави, за рахунок підняття настрою ненависті до українців", – зазначив Зеленський в інтерв'ю для ТСН.

Окрім того, глава держави провів паралель із діями угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, зазначивши: "Те, що робив Орбан. Погана історія, вважаю, що вона закінчиться погано. Тому ми повинні тут знов-таки не про емоції, а про конкретні кроки".

Коментуючи політичні процеси, президент наголосив, що, на його думку, частина рішень і заяв може бути пов'язана з електоральними процесами в Польщі, які впливають на риторику щодо України.

"Я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде у 27 році у них вибори прем'єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем'єрське крісло, щоб його партія виграла у прем'єра Туска. Ось що відбувається. Чесно кажучи, ми тут не до чого. Це їх внутрішнє питання".

Зеленський також повідомив, що під час першої зустрічі з президентом Польщі отримав у подарунок книгу, пов'язану з Волинською трагедією.

"Його подарунок мені. Рукостискання. Волинська трагедія книжки. Так і подарував", – зазначив він.