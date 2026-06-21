Інтерфакс-Україна
Події
21:30 21.06.2026

Україна нарощує дальність застосування дронів до понад трьох тисяч кілометрів – Зеленський

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Україна нарощує дальність застосування дронів до понад трьох тисяч кілометрів – Зеленський
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Україна планує збільшити дальність застосування безпілотників до понад 3 тисяч кілометрів і надалі розширюватиме можливості ураження цілей на території РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українські дрони вже здійснювали ураження цілей на значній відстані, зокрема в Тюменському регіоні Росії.

"Вчора ми відповідали їм по їхнім НПЗ в Тюмені, в Тюменському регіоні. Це вже було, якщо напряму, 2070 кілометрів наші дрони… вразили їх ціль. А так, в принципі, їх маршрут був 2,5 тисячі кілометрів. Вони 3 тисячі плюс будуть. Це нові дрони, які, хороші дрони. 3 тисячі плюс, так. Ми будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їхні мілітарні всі заводи, де, в принципі, інші нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно довше мати інструменти на більш віддалене місце", – зазначив Зеленський в інтерв'ю для ТСН у неділю.

Президент додав, що Україна продовжить розвиток засобів для ураження цілей на більшій дальності.

 

 

Теги: #місце #війна #дрони #рф

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