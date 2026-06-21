ОВА: У Запорізькій області внаслідок атаки FPV-дрона поранено 71-річного чоловіка

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

У селищі Кушугум Запорізької області внаслідок атаки FPV-дрона поранення дістав 71-річний чоловік, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення безпілотниками. Атакував селище Кушугум FPV-дроном. Поранень дістав 71-річний чоловік. Йому надана медична допомога", – зазначено в повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі.