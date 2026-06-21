Інтерфакс-Україна
Події
20:46 21.06.2026

ОВА: У Запорізькій області внаслідок атаки FPV-дрона поранено 71-річного чоловіка

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ОВА: У Запорізькій області внаслідок атаки FPV-дрона поранено 71-річного чоловіка
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

У селищі Кушугум Запорізької області внаслідок атаки FPV-дрона поранення дістав 71-річний чоловік, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення безпілотниками. Атакував селище Кушугум FPV-дроном. Поранень дістав 71-річний чоловік. Йому надана медична допомога", – зазначено в повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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