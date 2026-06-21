Інтерфакс-Україна
Події
20:26 21.06.2026

У Миколаєві затримали водія Audi, який у стані сп'яніння спричинив смертельну ДТП в центрі міста – поліція

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У Миколаєві затримали водія Audi, який у стані сп'яніння спричинив смертельну ДТП в центрі міста – поліція

Поліція затримала 31-річного водія Audi, якого підозрюють у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди в центрі Миколаєва напередодні, внаслідок якої загинули двоє людей і ще одна особа дістала травми.

За інформацією поліції Миколаївщини, аварія сталася 20 червня близько 22:15 на регульованому перехресті проспекту Центрального та вулиці Захисників Миколаєва. За кермом Audi перебував 31-річний водій, Citroen C3 керувала 50-річна жінка.

"Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинула 50- річна водійка Citroen С3 та постраждали її дві 17-річні пасажирки-доньки, які з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані. Згодом одна з 17-річних дівчат, яка зазнала тяжких травм, померла у медичному закладі", – йдеться в повідомленні, поширеному ввечері неділі.

Поліцейські затримали 31-річного водія Audi в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння; під час процесуальних дій зафіксовано 2,51 проміле.

 

Теги: #миколаїв #дтп #жертви

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