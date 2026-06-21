На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранено п'ятеро людей, серед них дворічна дитина – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок масованих російських атак безпілотниками та артилерією на Дніпропетровщині поранень зазнали п'ятеро людей, серед них – дитина, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, удари були завдані по двох районах області та спричинили значні руйнування цивільної інфраструктури.

На Нікопольщині російські війська обстрілювали районний центр, а також Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Унаслідок атак пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі.

"55-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. Жінки 71 і 29 років, 39-річний чоловік та дворічний хлопчик лікуватимуться амбулаторно", – зазначається у повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі ввечері неділі.

Окрім того, за словами очільника ОВА, на Криворіжжі під ударами опинилися Кривий Ріг, а також Зеленодольська і Широківська громади. Внаслідок обстрілів сталося займання поля з ячменем, пошкоджено підприємство та приватні будинки.