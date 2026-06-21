На Херсонщині в Софіївці внаслідок удару БпЛА загинула жінка – прокуратура

У селі Софіївка Херсонської області внаслідок атаки безпілотного літального апарата загинула жінка, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 21 червня 2026 близько 16:30 російські військові здійснили атаку за допомогою БпЛА у селі Софіївка Херсонського району", – йдеться у повідомленні.

За словами відомства, внаслідок удару загинула 42-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).