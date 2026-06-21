Інтерфакс-Україна
Події
18:52 21.06.2026

На Херсонщині в Софіївці внаслідок удару БпЛА загинула жінка – прокуратура

1 хв читати

У селі Софіївка Херсонської області внаслідок атаки безпілотного літального апарата загинула жінка, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 21 червня 2026 близько 16:30 російські військові здійснили атаку за допомогою БпЛА у селі Софіївка Херсонського району", – йдеться у повідомленні.

За словами відомства, внаслідок удару загинула 42-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #херсонщина #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 21.06.2026
Окупанти атакували пожежну цистерну в Шосткінському районі, рятувальники не постраждали – ДСНС

Окупанти атакували пожежну цистерну в Шосткінському районі, рятувальники не постраждали – ДСНС

11:57 21.06.2026
Зеленський: в Запоріжжі 26 постраждалих від російського бомбардування в суботу

Зеленський: в Запоріжжі 26 постраждалих від російського бомбардування в суботу

09:41 21.06.2026
Росіяни дронами продовжують атакувати Сумщину, постраждали шестеро людей

Росіяни дронами продовжують атакувати Сумщину, постраждали шестеро людей

09:25 21.06.2026
Одна людина загинула, ще 13 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Одна людина загинула, ще 13 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

17:47 14.06.2026
Троє поранених на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Троє поранених на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

14:00 05.06.2026
76-річна херсонка загинула через російський обстріл – ОВА

76-річна херсонка загинула через російський обстріл – ОВА

11:13 05.06.2026
На Херсонщині за добу одна людина загинула та 24 поранено, серед постраждалих дитина, сім поліцейських і троє медпрацівників

На Херсонщині за добу одна людина загинула та 24 поранено, серед постраждалих дитина, сім поліцейських і троє медпрацівників

09:38 04.06.2026
На Херсонщині внаслідок обстрілу загинула жінка – ОВА

На Херсонщині внаслідок обстрілу загинула жінка – ОВА

09:15 04.06.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, 26 людей постраждали та шестеро загиблих

Ворог обстріляв Херсонщину, 26 людей постраждали та шестеро загиблих

18:15 27.05.2026
Окупанти обстріляли Херсон та область, 6 цивільних поранено – прокуратура

Окупанти обстріляли Херсон та область, 6 цивільних поранено – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранено п'ятеро людей, серед них дворічна дитина – ОВА

Зеленський назвав справедливою відповіддю удари по російській логістиці, нафтовій галузі та ППО

Окупанти за добу втратили 1290 осіб та 477 од. спецтехніки – Генштаб

Порошенко теж відмовився від ордена Білого Орла та закликав шукати вихід із кризи у відносинах з Польщею

Зеленський повідомив про нові модернізовані дрони FP, які можуть долати відстань до 3 тис. км

ОСТАННЄ

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранено п'ятеро людей, серед них дворічна дитина – ОВА

Одна людина загинула, ще дві поранені через підрив на ВНП у Харківській області

Акції в Києві на підтримку ЛГБТ та за традиційні цінності пройшли без грубих порушень правопорядку – поліція

Марш в підтримку ЛГБТ-спільноти завершився, зібравши 5 тис учасників – організатори

Багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії Навроцького – Сибіга

ДСНС: 14 загиблих на водоймах України за перший тиждень літа

Початок наступного тижня в Україні буде теплим, але скрізь, крім півдня, пройдуть дощі з грозами

Акції на підтримку ЛГБТ-спільноти та за традиційні цінності проходять в Києві попри повітряну тривогу

Зеленський: українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й саму можливість безпечного майбутнього

Сили оборони завдали удару по Тюменському НПЗ в понад 2 тис км від України – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА